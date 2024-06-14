شكرا لقرائتكم خبر عن حاج إفريقي.. نقل أول حالة من مهبط برج الساعة عبر الإسعاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي من إنقاذ حاج إفريقي، في العقد السادس من العمر، في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا يفيد بوجود مريض يعاني ألمًا في الصدر بالحرم المكي الشريف، وعند وصول الفرق الإسعافية باشرت الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.

وأجرت الفرق الإسعافية الكشف وتخطيط قلب للمريض، وجرى نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مهبط وقف برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كأول حالة إسعافية تنقل من المهبط في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم حج 1445هـ.