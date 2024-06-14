19 موقعًا بالمسجد الحرام وساحاته للإجابة على السائلين خلال موسم الحج

الدمام - شريف احمد - تقدم في المسجد الحرام خدمة الإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال 12 موقعاً داخل المسجد الحرام و7 كبائن في الساحات المحيطة به.ويقوم على إجابة السائلين 65 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علمياً لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفياً للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة على استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني:8001222400 - 8001222100