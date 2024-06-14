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19 موقعًا بالمسجد الحرام وساحاته للإجابة على السائلين خلال موسم الحج

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حذيفة القرشي - مكة المكرمة  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 19 موقعًا بالمسجد الحرام وساحاته للإجابة على السائلين خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم في المسجد الحرام خدمة الإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال 12 موقعاً داخل المسجد الحرام و7 كبائن في الساحات المحيطة به.
ويقوم على إجابة السائلين 65 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علمياً لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.
ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفياً للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة على استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني:
8001222400 - 8001222100
أحد الشيوخ يشرح لأحد السائلين
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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