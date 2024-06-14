شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الرعاية جوار المسجد الحرام تطلق خدمة المبيت لأطفال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التزامنا بتوفير الرعاية الشاملة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة المبيت لأطفال الحجاج بمراكز رعاية الأطفال جوار المسجد الحرام بطاقة استيعابية بلغت 50 طفلاً، بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة لأطفال الحجاج، مما يسمح للوالدين بأداء مناسكهم بطمأنينة وراحة بال.

تم تجهيز المركز وخدماته بطريقة تراعي حرمة مكة المكرمة ومكانتها وهويتها الدينية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الطفل النمائية، حيث تم تصميم روتين يومي للأطفال في المبيت بمراجعة فريق استشاري متخصص في رعاية الطفل، يراعي فترات النوم والصلاة وصحة الطفل البدنية والنفسية، كما تم إعداد جدول تغذية صحي من قبل فريق متخصص بالتغذية والصحة.

خدمات متكاملة على مدار الساعة تعمل المراكز على مدار 24 ساعة من تاريخ 3 ذو الحجة وحتى 14 ذو الحجة، وتستقبل الفتيات من عمر سنة إلى 10 سنوات، والأولاد من سنة إلى 8 سنوات، وتم تصميم مناطق اللعب والتعلم داخل المراكز بحيث تعكس الخصائص النمائية للأطفال، وتتضمن ألعابًا وقصصًا تربوية وتعليمية مرتبطة بالسيرة النبوية والمعالم الدينية لمكة المكرمة.

ويشتمل المركز على أنشطة وبرامج إثرائية تعكس هوية مكة المكرمة، بهدف ربط الطفل بهويته الدينية ومكانة مكة المكرمة لدى المسلمين، ويُمكن المركز الوالدين من الاتصال بأطفالهم والتحدث معهم، مما يرفع من مستوى الأمان وجودة الخدمة ويبعث في نفوسهم الطمأنينة. خدمات الفئات العمرية وتضم المراكز ثلاث مناطق مخصصة للفئات العمرية المختلفة: الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات، والثانية من أربع إلى ست سنوات، والثالثة من سبع إلى عشر سنوات، كما يتوفر فريق عمل نسائي تم تدريبه على الأدلة والأنظمة التشغيلية والتقنية، بإشراف فريق متخصص من المستشارين في تصميم البرامج والأنشطة وتشغيل مراكز الطفولة.

ولتحقيق بيئة آمنة للأطفال، يشترط لدخول الطفل أو خروجه من المركز تقديم الهوية أو الإقامة أو الجواز، بالإضافة إلى وجود الوثائق الرسمية لتصريح الحج، وتم تجهيز المراكز بكاميرات لمراقبة الأطفال وأبواب ذكية لضمان سلامتهم.

يذكر أن المركز قد استوعب كامل طاقته بتسجيل 50 طفل في خدمة المبيت، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكنكم التواصل مع مركز ضيافة الأطفال عبر الرقم: 0567858837.