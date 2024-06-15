شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التروية.. ضخ نحو مليار لتر من المياه بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد لضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم الحج. مواكبة الاحتياج المائي ليوم عرفة

وتواصل "الهيئة" جهودها بتسخير كافة قدراتها وإمكاناتها وجهودها في الحج، وتستعد لمواكبة الاحتياج المائي ليوم عرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق.

وذلك بعدما أعلنت جاهزيتها برفع الإمداد إلى مستويات قياسية عن العام الماضي. الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن ضخ ما يقارب مليار لتر من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم التروية.ويأتي هذا في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد لضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم الحج.وتواصل "الهيئة" جهودها بتسخير كافة قدراتها وإمكاناتها وجهودها في الحج، وتستعد لمواكبة الاحتياج المائي ليوم عرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق.وذلك بعدما أعلنت جاهزيتها برفع الإمداد إلى مستويات قياسية عن العام الماضي. كما تواصل قطاعات منظومة المياه جهودها لضمان وموثوقية الإمداد على مدار الساعة، وبشكل مستمر عبر فرقها وطواقمها وإمكاناتها في المشاعر المقدسة.