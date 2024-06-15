شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة النقل إلى المسجد النبوي لصلاة عيد الأضحى.. اعرف المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع حافلات المدينة توفر خدمة نقل الترددي، اليوم، تزامناً مع عيد الأضحى لهذا العام 1445 هـ.

ويأتي لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف. موعد خدمة النقل الترددي وستقدم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا، وحتي الثامنة صباحًا؛ ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة العيد في المسجد النبوي.

وحددت الخدمة محطة سيد الشهداء لنقل المستفيدين إلى محطة المركزية الشمالية بجوار المسجد النبوي "ذهاباً وعودة". استئناف عمل المسارات ثاني العيد وأشارت إلى إيقاف الخدمة مؤقتًا في المسارات الاعتيادية 401 و402 و403 و 404، فيما سيستأنف عمل المسارات ثاني العيد.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر هذا الرابط واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.

