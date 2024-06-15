شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من التعرض لأشعة الشمس في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، من التعرض لأشعة الشمس في المشاعر المقدسة خلال اليوم.

وقال عبر حسابه على منصةى إكس: "بناءً على درجات الحرارة المرتفعة المسجلة اليوم في المشاعر المقدسة؛ نحذر من التعرض لأشعة الشمس في الفترة من الـ11 صباحًا وحتى الـ4 مساءً".

وتابع: نؤكد على الحجاج أن يستخدموا المظلة ويكثروا من شرب السوائل؛ حيث بدأنا بتسجيل حالات إجهاد حراري وضربات شمس. الطقس في عرفات كشف المركز الوطني للأرصاد، عن طقس اليوم في مشعر عرفات حيث يقف الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج، والذي يعد شديد الحرارة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى تبلغ 47 مئوية، مع نسبة رطوبة تبلغ 65%.

