شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. 995 متطوعًا شاركوا في تهيئة الجوامع والمساجد لصلاة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتنظيف الجوامع ومصليات العيد والمساجد المساندة لها، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.وشارك 995 متطوعًا ومتطوعة في تنفيذ 106 فرص تطوعية أطلقها قسم العمل التطوعي بفرع الوزارة في جازان، لتهيئة 98 جامعًا ومصلى للعيد ومسجد مساند، و45 مصلى للنساء.فيما أطلق القسم كذلك 47 فرصة تطوعية أخرى لتنظيم المصلين في 45 جامعًا و21 مصلى للنساء، وبمشاركة 615 متطوعًا ومتطوعة، بهدف تقديم التسهيلات الممكنة لدخول وخروج المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بيسر وسهولة، وحماية لهم من الازدحام.