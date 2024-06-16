شكرا لقرائتكم خبر عن بحركة انسيابية.. مشعر منى يبدأ استقبال حجاج بيت الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جموع غفيرة من ضيوف الرحمن قبل قليل الوصول إلى مشعر منى، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مشعر مزدلفة.



وشهدت عملية انتقال الحجاج انسيابية ملحوظة، وذلك بفضل الخطة الدقيقة للتفويج التي وضعتها الجهات المختصة، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الدولة لتأمين راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتضمنت هذه المنظومة تواجداً أمنياً مكثفاً لتنظيم حركة الحجيج، إلى جانب فرق طبية وإسعافية وفرق نظافة ورجال الدفاع المدني، حرصاً على توفير أعلى مستويات الرعاية والسلامة للحجاج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لضمان أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل أجواء روحانية وسكينة.