شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكثف أعمال السلامة والوقاية في مشعر مزدلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت المديرية العامة للدفاع المدني الإجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ في مشعر مزدلفة، لسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية العامة تعزيز عمل المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني تزامنا مع خطط التفويج بما يحقق سلامة وحماية حجاج بيت الله الحرام أثناء وجودهم في المشعر. مشعر عرفات وأعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة.

سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج.