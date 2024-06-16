شاهد: الحجاج يبدؤون رمي الجمرات في مشعر منى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، بدء وصول طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات.

رمي الجمرات

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

تأهب

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال الحجاج، بتفويج منظم أعدت له خططا ومشروعات مرافق وتهوية، لمزيد من الراحة والتيسير أثناء أداء المناسك.

أعمدة حجرية

الجدير بالذكر الجمرات في منى هي عبارة عن أعمدة حجرية وسط أحواض ثلاث، تشكل علامات للأماكن التي ظهر بها الشيطان، ورماه سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث تبعد المسافة بين جمرة العقبة والجمرة الوسطى نحو / 247 / مترا وبين الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى نحو / 200 / مترا .

أما الأحواض التي حول الأعمدة فإنها بنيت بعد سنة 1292هـ لتخفيف الزحام، ولجمع الحصى في مكان واحد، ومما يلاحظ أن حوض جمرة العقبة بني من جهة واحدة، وذلك لأن هذه الجمرة كانت ملاصقة لجبيل صغير، ولما أزيل الجبيل لتوسعة الشارع بقي الحوض على شكل نصف دائرة، ونظرا لتزايد الحجاج بني دور علوي للجمرات بعد سنة 1383هـ.