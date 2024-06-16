شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الساعات القادمة.. تفاصيل حالة الطقس في مكة المكرمة ومنى/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس في مكة المكرمة ومنى.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى. طقس مكة المكرمة ومنى وأشار إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 33 درجة مئوية، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة.

وفي وقت سابق توقّع المركز أيضا أن يكون الطقس غائم جزئيًا على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة.

وأشار حينها المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة 46 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة.

