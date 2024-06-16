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أجواء آمنة.. المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة العربية .
جاء هذا وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى.

صلاة عيد الأضحى في السعودية

وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هيئت للصلاة.
وكان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حث في خطبة العيد على مراعاة أمن الحرمين والحج والابتعاد عن الشعارات السياسية.
وأدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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