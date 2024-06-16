شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء آمنة.. المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية