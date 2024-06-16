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شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء آمنة.. المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
جاء هذا وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى.
وكان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حث في خطبة العيد على مراعاة أمن الحرمين والحج والابتعاد عن الشعارات السياسية.
وأدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.
جاء هذا وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى.
صلاة عيد الأضحى في السعوديةوتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هيئت للصلاة.
وكان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حث في خطبة العيد على مراعاة أمن الحرمين والحج والابتعاد عن الشعارات السياسية.
وأدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.