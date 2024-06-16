شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.