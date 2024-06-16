"مطوفي الدول العربية" تعلن عن تصعيد نصف مليون حاج بنجاح

الدمام - شريف احمد - استقر قرابة نصف مليون حاج تابعين لشركة مطوفي حجاج الدول العربية صباح الأحد، في مشعر منى بعد أن وقفوا على صعيد عرفات الطاهر، ونفروا مساءً إلى مزدلفة بكل سلاسة ويسر وسهولة.

وهيأت الشركة مخيماتها لاستقبال الحجاج القادمين من 23 دولة ويمثلون ثلاث قارات في مشعر منى وزودتها بكل الخدمات اللازمة، وزودتها بمطابخ حديثة لكل مركز خدمة استعداداً لاستقبال الحجاج يوم العاشر في منى لقضاء أيام التشريق.

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وجهزت رحلات ومنافع التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية مساحة 250 ألف متر مربع تحوي قرابة 4530 خيمة لتسكين 255 ألف حاج يمثلون نصف حجاج مطوفي الدول العربية في مشعر منى، بعد استلام المواقع من مكاتب شؤون الحجاج.واستعانت الشركة بـ 4500 ألف حافلة لنقل حجاج رحلات في النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة.وأكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني على إتمام عملية التصعيد من منى ومكة لعرفات صباح يوم التاسعة بنجاح، مشيرًا إلى أن العملية تمت بسلاسة كبيرة وإنسابية ووسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة ضيوف الرحمن بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وبتعاون كل الجهات ذات العلاقة العاملة في موسم الحج.وشدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أحمد تمار على أنهم حرصوا على توفير جميع سبل الراحة للحجاج من أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات الوقائية والاحترازية التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.وأشار إلى أنهم أطلقوا العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيسي يسعى الجميع لتحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.