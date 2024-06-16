ضيوف خادم الحرمين للحج يحطّون رحالهم في مشعر منى لرمي جمرة العقبة

وصل ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق؛ اقتداء بهدي الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، تحفهم عناية المولى عز وجل، ثم الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - التي وفرت لهم الإمكانات الآلية والبشرية كاملة، ما يسر -ولله الحمد- لهم الوقوف على صعيد عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة بيسر وسهولة.



وأنهى ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والبالغ عددهم (3322) حاج وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم من رمي جمرة العقبة، اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء بأن يتقبل الله منهم حجهم, وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تمكينهم بعد الله عز وجل لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج, مقدمين الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على توفيرها كل سبل الراحة للمستضافين حتى يؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة. وزير الشؤون الإسلامية واتسمت حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى بالانسيابية، وفق مشاركة من كافة القطاعات المعنية لضمان انتظام مرحلة التصعيد وسط متابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لكافة أعمال اللجان العاملة بالبرنامج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية.