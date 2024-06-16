شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر من حالة الطقس في مكة المكرمة.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشارت المديرية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى وجود إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

وطالبت بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار. طقس مكة المكرمة وتوقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة ومنى 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة.