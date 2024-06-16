شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال هاتفي.. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي سبل تطوير العلاقات والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً فخامته بالتنظيم المميز لموسم حج هذا العام وما حظي به الحجاج من خدمات أسهمت في تأدية المناسك بكل يسر وطمأنينة.

أخبار متعلقة في يوم النحر.. الشؤون الدينية تفعل مبادرة "افعل ولا حرج" إنذار أحمر من حالة الطقس في مكة المكرمة.. و"الدفاع المدني" يحذر الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً فخامته بالتنظيم المميز لموسم حج هذا العام وما حظي به الحجاج من خدمات أسهمت في تأدية المناسك بكل يسر وطمأنينة.كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.