شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حاجة هندية تعرضت لضربة الشمس في منشأة الجمرات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سارعت فرق الهلال الأحمر السعودي في إنقاذ حاجة هندية تعرضت لضربة الشمس في منشأة الجمرات.

وأوضح أحد المسؤولين بفريق الإسعاف الجوي أن الحاجة تبلغ من العمر 52 عاما، وأصيبت بضربة شمس وعانت تشنجات، وفقا لـ”الإخبارية.

وأكد أنهم قدموا لها الإسعافات اللازمة حتى استعادت وعيه بشكل شبه كامل، كما أصبحت حالتها مستقرة، وجرى نقلها لمستشفى الملك عبدالله.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تشارك في موسم حج هذا العام بـ 7 طائرات، وذلك لخدمة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.