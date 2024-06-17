شاهد: لحظة إعلان وفاة قائد طائرة مصرية بعد إقلاعها أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف

صحيفة الخليج 365: توفي قائد طائرة أثناء رحلته من القاهرة إلى الطائف، ما أدى لتغيير مسار الرحلة.

وأظهر مقطع فيديو إعلان مساعد قائد الطائرة في مُكبر الصوت خبر وفاة قائد الطائرة بشكل مفاجئ.

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لـ وفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".