شاهد: لحظة إعلان وفاة قائد طائرة مصرية بعد إقلاعها أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف

صحيفة الخليج 365: توفي قائد طائرة أثناء رحلته من القاهرة إلى الطائف، ما أدى لتغيير مسار الرحلة.
وأظهر مقطع فيديو إعلان مساعد قائد الطائرة في مُكبر الصوت خبر وفاة قائد الطائرة بشكل مفاجئ.
وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لـ وفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".
وحسب المعلومات، فإن الكابتن المصري حسن يوسف عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية، تعرض لوعكة صحية في أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130 والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة".