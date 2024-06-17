شكرا لقرائتكم خبر عن غائم جزئيًا... توقعات الطقس في مكة المكرمة ومنى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.
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وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية ، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة.#اليوم | #حج_1445هـ | #كل_عام_وأنتم_بخير | #عيد_الاضحي_1445 | @SaudiDCD— صحيفة اليوم (@alyaum) June 16, 2024
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درجة الحرارة في مكة المكرمة ومنى
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية ، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.