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غائم جزئيًا... توقعات الطقس في مكة المكرمة ومنى

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واس - منى 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

درجة الحرارة في مكة المكرمة ومنى


وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية ، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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