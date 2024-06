شكرا لقرائتكم خبر عن غائم جزئيًا... توقعات الطقس في مكة المكرمة ومنى والان نبدء بالتفاصيل

درجة الحرارة في مكة المكرمة ومنى

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة ومنى.للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة ومنى 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية ، بسرعة 10 - 32 كم/ساعة.