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بالفيديو.. طبيبة "سعودية" تكشف كيف تلقت نبأ وفاة والدها أثناء تقديمها الخدمة الطبية للحجاج.. وسبب استمرارها في العمل

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صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة الأسرة ، ليان العنزي، كيف تلقت نبأ وفاة والدها، أثناء عملها في المشاعر المقدسة لتقديم الخدمة الطبية للحجاج.

وقالت خلال لقاء مع قناة العربية:" عندما تلقيت خبر وفاة والدي، أمسكت نفسي عن البكاء بالصوت ولكن الدموع لم تتوقف، وعملي وخدمة الحجاج كانت أمام عيوني".

وأضافت:" والدي كانت أمنيته أقدم أفضل ما لدي لخدمة الحجاج"، مشيرة إلى أنها واصلت عملها بعد علمها بخبر وفاة والدها.

ولفتت إلى أن وزير الصحة قدم لها واجب العزاء، وقرر تخصيص عيادة طبية تحمل اسم والدها" مشعوف بن هذال العنزي".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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