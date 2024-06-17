شكرا لمتابعة خبر عن كشف سبب انقطاع الكهرباء بمخيم البعثة الأردنية بمشعر منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت الشركة السعودية للكهرباء على ما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مخيم البعثة الأردنية بمشعر منى.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها المختصة قد باشرت الموقع، واتضح عدم وجود انقطاع بالشبكة العامة، وأن الانقطاع حدث بالشبكة الداخلية للمخيم، بسبب عدم توزيع الأحمال الكهربائية الداخلية بالشكل الأمثل، وعدم الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة بالموقع.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها الدائم على تقديم خدماتها الكهربائية وضمان استمراريتها بموثوقية عالية في كافة أنحاء المشاعر المقدسة.