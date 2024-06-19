شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة تنقذ حياة حاج جزائري من التفاف القولون السيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحي متكامل بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر تعرض لالتفاف القولون السيني، بإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني ألم حاد وانتفاخ في البطن، وكان في حالة صدمة، وعلى الفور أجريت له الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة والتي بينت أن المريض يعاني من التفاف في القولون السيني مع وجود هواء بتجويف البطن خارج مكانه الطبيعي.

وأضاف، أنه تم استدعاء استشاري الجراحة العامة والبدء في الخطة العلاجية مباشرة، حيث تقرر إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة المريض بمشاركة الأخصائيين وأطباء التخدير، حيث جرى استئصال القولون السيني وإصلاح الثقب الموجود في الأمعاء الدقيقة في جراحة استغرقت ساعتين ونقل بعدها المريض إلى قسم العناية المركزة لاستكمال الخطة العلاجية ومتابعة حالته الصحية.

وبين التجمع الصحي، بأن المريض في تحسن مستمر وجرى نقله إلى تنويم قسم الجراحة تمهيدا لخروجه من المستشفى وهو في أتم صحة.