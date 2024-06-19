- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج مصريون لـ "اليوم": السعوديون أهل كرم ونفخر بما يقدموه في الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت الحاجة المصرية سمر عبدالغني، والتي تعمل مٌعلمة أنها أتت لأول مرة إلى المملكة بعد أن كتب الله لها الحج، مبينة أن الحفاوة التي شهدتها بنفسها تنفي الشائعات المغرضة والتي تحاول النيل من سمعة المملكة والتي قامت خير قيام على المشاعر المقدسة.
وبيّنت أن المملكة شعباً وحكومة كانت خير مثال في حٌسن التعامل مع ضيوف الرحمن، مؤكدة أن السعوديين أهل كرم وجودن قائلة: "وربنا يبارك بأهل السعودية، وأن يرزق هذا البلد ويجعله أمناً"، مؤكدة أنها فخورة لما شاهدته من مشاهد عظيمة سطرها أبناء المملكة في خدمة الحجاج، شاكرة ولاة أمور المملكة على ذلك المجهود الضخم.
وبيّنت أن المملكة شعباً وحكومة كانت خير مثال في حٌسن التعامل مع ضيوف الرحمن، مؤكدة أن السعوديين أهل كرم وجودن قائلة: "وربنا يبارك بأهل السعودية، وأن يرزق هذا البلد ويجعله أمناً"، مؤكدة أنها فخورة لما شاهدته من مشاهد عظيمة سطرها أبناء المملكة في خدمة الحجاج، شاكرة ولاة أمور المملكة على ذلك المجهود الضخم.
السعوديون أهل كرم
وبيّنت الحاجة المصرية هند عبدالقادر عبدالعال أن الشعب السعودي أهل كرم وجود، ويقدموا كل الخدمات.
وأكدت أنها رأت التموين في جميع الطرقات يوزع مجاناً على جميع الحجاج، مشيدة بالفرق الإسعافية والصحية.
وأوضحت "عبدالعال" أن وصف تلك المشاعر صعبة، لافتة إلى أن رحلتها مع الله وشعورها التي تشعر له الآن تود لو أنها تعيشه طيلة عمرها في ظل الروحانية والسكينة والطمأنينة، حيث هذه حجتها الأولى بعد 55 سنة.
واستذكرت موقفها مع شخص سعودي فور نزولها إلى أراضي المملكة جاء ووضع لها وجبة العشاء ورفض أخذ حقه، وهذا يعكس طبيعة الشعب المضياف، وختمت قائلة: "أسأل الله أن يرزق هذا الشعور لكل مسلم".