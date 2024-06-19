حجاج مصريون لـ "اليوم": السعوديون أهل كرم ونفخر بما يقدموه في الحج

وبيّنت الحاجة المصرية هند عبدالقادر عبدالعال أن الشعب السعودي أهل كرم وجود، ويقدموا كل الخدمات.وأكدت أنها رأت التموين في جميع الطرقات يوزع مجاناً على جميع الحجاج، مشيدة بالفرق الإسعافية والصحية.وأوضحت "عبدالعال" أن وصف تلك المشاعر صعبة، لافتة إلى أن رحلتها مع الله وشعورها التي تشعر له الآن تود لو أنها تعيشه طيلة عمرها في ظل الروحانية والسكينة والطمأنينة، حيث هذه حجتها الأولى بعد 55 سنة.واستذكرت موقفها مع شخص سعودي فور نزولها إلى أراضي المملكة جاء ووضع لها وجبة العشاء ورفض أخذ حقه، وهذا يعكس طبيعة الشعب المضياف، وختمت قائلة: "أسأل الله أن يرزق هذا الشعور لكل مسلم".