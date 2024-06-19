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تعذيب طفلة سورية يتيمة على يد زوج والدتها في ريف إدلب بسوريا

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صحيفة الخليج 365:وثق مقطع فيديو قيام رجل بضرب وتعذيب ابنة زوجته في ريف إدلب بسوريا.

وأظهر الفيديو المتداول، الطفلة مقيدة اليدين والقدمين، فيما يقوم زوج والدتها بضربها وسط صراخها وبكائها، وإجبارها على عد الضربات.

وأبان الفيديو، تورم قدم الطفلة وظهور بقع زرقاء على الجلد ناتجة عن تعرضها للتقيد والضرب.

وحسب "الخليج 365 السوري"، فإن الطفلة يتيمة وكانت مقيمة مع عمها زوج والدتها الذي واظب على تعذيبها في منزل يسكنه ببلدة الفوعة قبل أن يتم نقل الطفلة إلى أقاربها لتقيم معهم في عفرين قبل نحو 40 يوما من تداول الفيديو المصور.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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