شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. ضباب خفيف على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب خفيف على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً. طقس المدينة المنورة نبه المركز الوطني للأرصاد غداً من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.