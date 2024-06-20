شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ثقافي لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ضيوف خادم الحرمين

الدمام - شريف احمد - وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة اليوم بعد أن أدوا مناسك الحح، بيسر وطمأنينة وسط منظومة من الخدمات المتواصلة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً للضيوف خلال زيارتهم للمدينة المنورة من بينها زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومسجد قباء والصلاة فيها، وزيارة أبرز المعالم التاريخية فيها كجبل أحد، إلى جانب زيارة المتاحف الأثرية.وسأل الحجاج المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء لتسهيلهم للحجاج أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم.