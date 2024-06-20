شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| استقبال ضيوف الرحمن بالهدايا في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ضيوف الرحمن بالهدايا فور وصولهم المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بإتمام فريضة الحج وذلك وسط أجواء عامرة بالفرح.وتأتي البادرة ضمن الخدمات المتنوعة والجهود التي تقدمها الهيئة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن و إدخال الفرح والسرور عليهم وتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.