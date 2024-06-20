شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الطائف الدولي.. حيث تبلغ (646,652) نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه.



وقدم ضيوف الرحمن المغادرين شكرهم وثنائهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وما قدمته من تسهيلات وخدمات لهم، موضحين أن مراسم الاستقبال والتوديع هي جزء من الكرم الذي تعوده الحجاج والمعتمرين والزوار من هذه البلاد المباركة.