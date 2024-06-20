شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة تنقذ ساق حاج هندي من البتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حاج هندي في العقد السادس من العمر من بتر الطرف السفلي الأيسر وذلك بإجراء جراحة عاجلة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن فريقاً طبياً بمستشفى حراء العام تمكن من إنقاذ طرف سفلي أيسر من البتر لحاج هندي الجنسية يبلغ من العمر 63 عاماً حيث وصل المريض إلى قسم الطوارئ وكان يشكو من ألم شديد في الطرف السفلي مع وجود تورم واحمرار.

وأضاف، أنه تم فحص المريض وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة له وتبين إصابته بالتهاب لفاف نخري صاعد في الطرف السفلي يشمل الساق والفخذ، وتم تحضير المريض لجراحة إسعافية وإدخاله إلى غرفة العمليات وإجراء شقوق طولية متعددة مع غسيل الجروح وإزالة الأنسجة المتنخرة.

وبين التجمع الصحي، استمرت متابعة المريض في قسم الجراحة مع التنظيف اليومي وتزويده بالمضادات الحيوية وتمكن الحاج من أداء نسك الحج بكل يسر مع تواجد رعاية طبية مستمرة، وبفضل من الله ثم بسبب دقة التشخيص وسرعة التدخل الجراحي الذي ساعد على الحفاظ على الطرف السفلي من احتمالية البتر وذلك بجهود الطاقم الطبي الذي قرر خروج المريض بعد استكمال الخطة العلاجية وتماثله للشفاء.