شكرا لقرائتكم خبر عن النور التخصصي يستقبل 32 حالة بالطيران الطبي خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مهبط الطيران العمودي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي منذ بداية موسم حج هذا العام 1445هـ حتى 10 من ذي الحجة، 32 حالة إسعاف وإخلاء جوي قدمت لهم خدمات طبية متميزة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المهبط جهز بأفضل المعايير لتسهيل نقل المرضى وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب ونقل الحالات الطارئة دون تأخير أو عوائق نظرا للتجهيزات والاستعدادات العالية.

وبين التجمع الصحي، أن مهبط الطيران العمودي بمستشفى النور التخصصي، حاصل على ترخيص هيئة الطيران المدني حسب المعايير الدولية ويستوعب أكثر من طائرة في وقت واحد.