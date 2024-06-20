انت الان تتابع "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أحد قصور "تثليث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الشاب عايض بن علي بن دايس آل زاهر، بزواجه، في أحد القصور بمحافظة تثليث.

حضر الحفلَ جمعٌ كبير من الأقارب والزملاء وشعراء المحاورة، وقد تلقّى "آل زاهر" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، والأمنيات له بحياة زوجية سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "آل زاهر" يحتفل بزواجه في أحد قصور "تثليث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.