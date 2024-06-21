شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1243 ذبيحة من لحوم الأضاحي الفاسدة إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت أمانة محافظة جدة خلال عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ تهريب 1,243 ذبيحة فاسدة عبر خمس نقاط تفتيش على المنافذ، واحتجزت 109 مركبات كانت تنقل هذه الذبائح بطرق غير مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.



وأفادت الأمانة أن فرق الرقابة في بلديات الجنوب، أم السلم، طيبة، وبريمان، بالتعاون مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والجهات الأمنية، تمكنت من ضبط ومصادرة هذه الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إتلاف 1,225 ذبيحة منها.



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جهود رقابية مستمرة على المسالخ

وفي إطار جهود الأمانة الرقابية لمكافحة المسالخ والحظائر العشوائية، أزالت الأمانة 409 حظيرة مخالفة و527 مسلخ غير مرخص.

كما قامت بتحريك 1,594 مركبة كانت تبيع الأغنام في مواقع غير مصرح بها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرقابية لحماية سلامة الغذاء والحد من تداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، والتي تزداد خلال موسم الحج.