شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. حصيلة اليوم الأول من مبادرة التوعية بالإجهاد الحراري بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة ميدانية للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

كما وزع المظلات والحقائب الصحية وعبوات المياه وأكياس الثلج الطبي، استهدف من خلالها زوار المسجد النبوي الشريف خلال صلاة الجمعة. مبادرة التوعية بالإجهاد الحراري في المسجد النبوي وتأتي المبادرة بالتزامن مع عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة بشكل ملحوظ.

وتأتي بهدف رفع نسبة الوعي لدى زوار المسجد النبوي الشريف بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل عند الإصابة ومتى يجب تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول توزيع 3500 كيس ثلج طبي، و 10300 عبوة مياه لتخفيف درجة الحرارة، و 4850 مظلة للوقاية من أشعة الشمس. 12 ألف مستفيد ووزعت أكثر من 3297 حقيبة صحية، استفاد منها أكثر من 12 ألف زائر للمسجد النبوي الشريف.

يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي أكمل استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريراً لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية بالمدينة.

