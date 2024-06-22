تجهيز البنية التقنية لتسهيل إجراءات دخول المعتمرين

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وتوجد «سدايا» في منافذ: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وميناء جدة الإسلامي، وزودتها بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية ويعمل عليها عدد من الكفاءات الوطنية في «سدايا» المتخصصة في مجالات الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة علاوة على تقديم الدعم التقني والفني على مدار 24 ساعة يوميا، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة ومحطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي يسهم في زيادة سرعة نقل بيانات المعتمرين لاختصار إجراءات دخولهم.
كما عملت «سدايا» على تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة من «سدايا» علاوة على تجهيز حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع في منافذ المملكة ليسهل دخول المعتمرين على مدار العام.
جهود «سدايا»
- كفاءات وطنية في مجالات الحاسب والأجهزة التقنية.
- تقديم الدعم التقني والفني على مدار 24 ساعة.
- تنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة.
- تفعيل نظام المسافرين لزيادة سرعة نقل البيانات.
- تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية.
- توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.
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