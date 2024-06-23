شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين ارتكبا مخالفات بيئية بعسير وبمحمية الملك سلمان.. احذر العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير.

وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال. المخالفات البيئية كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة.

وأوضحت أنه ارتكب مخالفة رعي (40) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية. عقوبة رعي الإبل وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.