شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من 1 يوليو.. إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدء تطبيق قرار الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية من الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لتوثيق عمليات الدفع في مساند، يجب أن يتم التحويل عن طريق أيقونة رواتب العمالة المنزلية. تحويل الراتب وبينت أن ذلك يمكن الشخص من تحويل راتب مقدم أو خصم أو سلفة أو زيادة شهرية على الراتب الأساسي.

وأكدت أن دفع الراتب بتلك الطريقة يضمن السهولة والسرعة والموثوقية ويحفظ حقوق الطرفين.