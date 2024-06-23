"العجبان" إلى رتبة "رائد" بمراسم القوات المسلحة

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الملكي الكريم، بترقية النقيب عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز العجبان، إلى رتبة "رائد" بإدارة العلاقات والمراسم للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.

"الخليج 365" تدعو الله عز وجل، أن تكون ترقية "العجبان" عونًا له على طاعته وخدمة للدين ثم المليك والوطن.

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