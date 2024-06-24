شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عمليات مختلفة.. إحباط تهريب مواد مخدرة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 315 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 190 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 58 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العارضة.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص

الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و99 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.