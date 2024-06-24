شكرا لقرائتكم خبر عن من 88 دولة.. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

إخراج البرنامج للحج بصورة متميزة

الدمام - شريف احمد - اكتمل مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة لعام 1445هـ.وهذا البرنامج تشرف عليه الوزارة، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد ضيوف الرحمن 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم.وكان غادر (1000) حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي.جاء هذا وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك، بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة من خدمات أسهمت في أدائهم النسك في جو يسوده الأمن والأمان بيسر وطمأنينة.وأدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وأنهت الوزارة إجراءات مغادرة الضيوف إلى أوطانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وذلك عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.ورفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دول العالم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي مكنتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة.وسألوا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأعمال الإنسانية، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.كما قدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي استطاع إخراج البرنامج للحج بصورة متميزة، وتقديمه كل سبل الراحة للمستضافين حتى يتفرغوا للعبادة.