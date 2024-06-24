نشر المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، عبر حسابه على منصة "إكس" صورة حديثة تجمعه بوالده، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وأرفق الأمير بندر مع الصورة تعليقا حول ممازحة حدثت بينه وبين والده، حيث قال إن والده سأله: "من لحيته أكثر شيب، أنا ولا أنت؟"، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين. وأضاف: "اللهم احفظ للجميع غاليهم واجمع شملهم بأحبابهم وأقاربهم وأتمم عليهم نعمة الصحة والعافية".



كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة في آخر ظهور وممازحة مع ابنه بندر حول الشيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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