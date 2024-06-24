الاستعداد لوضع خطة حج 1446هـ

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لوضع خطة موسم حج 1446هـ، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام المقبل، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كونه شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

وقال: إنّ هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام 1445هـ ما تمّ إلا بفضل الله تعالى ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، حيث عززت الرئاسة جهودها في سبيل توفير منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، مؤكدًا أن موسم الحج للعام الحالي شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.