الاستعداد لوضع خطة حج 1446هـ

وقال: إنّ هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام 1445هـ ما تمّ إلا بفضل الله تعالى ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، حيث عززت الرئاسة جهودها في سبيل توفير منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن المملكة جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، مؤكدًا أن موسم الحج للعام الحالي شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
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