القبض على بنجلاديشي تحرش بطفل في الحدود الشمالية

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نفايات الترميم تلاحق الملاك بالغرامات
جددت أمانات المناطق تشديدها على المقاولين وملاك المباني تحت الإنشاء بضرورة التعاقد مع ناقل نفايات، لضمان إتمام البناء بصورة...
عصائر بلا ترخيص في الرياض وأغذية مستوردة فاسدة بالشرقية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 187 منشأةً مخالفة و277 صنفًا من المنتجات خلال 1959 جولة رصد وتقصي نفذتها على المنشآت والمنتجات...
160 مخالفة بيئية بمحمية الإمام
ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 160 مخالفة بيئية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م، وذلك في محمية...
تحسين للمشهد الحضري بالنبهانية
كثّفت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة النبهانية، جهودها من خلال فرقها الميدانية في تحسين المشهد الحضري خلال الربع الثاني...
7 مكاسب لمستشفيات أخضر وازن
فيما أعلن تجمع الأحساء الصحي تحقيق 5 منشآت صحية أداءً متميزًا في برنامج «وازن»، أحد برامج قياس المؤشرات الإستراتيجية للمستشفيات...
وزير الداخلية: حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات
قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة ولي...
وثيقة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الجهات ذات البنية الحساسة
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» وحددت يوم...
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