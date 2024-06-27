حلول تقنية على مدار الساعة لتسهيل عودة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» على تسخير إمكاناتها الرقمية وخدماتها التقنية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وتم توثيق من الجهود الميدانية التي يبذلها منسوبو «سدايا» من خلال كوادرها الوطنية المؤهلة المتخصصة في مجالات الحاسب والبرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر تقنيات وأنظمة متقدمة تعمل على تيسير إنهاء إجراءات المغادرة، والوصول، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المسافرين عبر جميع نقاط الخدمة التي تعمل في المطار على مدار الساعة.

وتعمل «سدايا» في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، إضافة إلى تجهيزها بـ 189 نقطة خدمة «كاونتر» في المطار مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهم في تسهيل إجراءات دخول أو خروج الحجاج والزوار المعتمرين في جميع صالات القدوم والمغادرة الدولية، وصالات الحج في المطار، بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

كما تعمل على تشغيل وإدارة الحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية بصفتها محطات احتياطية في حال الاحتياج، إلى جانب توفير أنظمة وأجهزة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

جهود سدايا: