شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تقيم دورة "الحماية الجنائية للبيئة" لـ"النواب العرب" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية