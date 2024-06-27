شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة.. تفاصيل التقديم بمبادرة "دعم أبحاث قضايا المرأة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مركز سارة السديري لدراسات المرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التقديم على "مبادرة دعم الأبحاث في قضايا المرأة"، حتى يوم الجمعة 9 أغسطس 2024، وذلك ضمن "برنامج دعم الأولويات البحثية الوطنية في قضايا المرأة"، للمهتمين بدراسات المرأة من داخل وخارج الجامعة.
وتستهدف المبادرة دعم تمويل الأبحاث واستقطاب الباحثين المتميزين، ضمن إطار محاور الأولويات البحثية للمركز، التي تشمل محور تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومحور الدور الحضاري للمرأة السعودية، ومحور المرأة والتقنية والابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد، ومحور المرأة والبيئة والتنمية المستدامة، ومحور قضايا المرأة الاجتماعية، ومحور التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة، ومحور صحة المرأة.
وتتماشى مبادرة "دعم الأبحاث في قضايا المرأة" مع أهداف مركز سارة السديري لدراسات المرأة الرامية إلى دعم صناعة القرار؛ من خلال إجراء الدراسات ذات الصلة بقضايا المرأة، وإبراز دورها في التنمية الوطنية، كما يعكس سعي المركز لتحقيق التميز والارتقاء بمستوى الدراسات، وصولًا إلى كونه حاضنًا للفكر، ومصدرًا للمعلومات الدقيقة والموثوقة ذات الصلة بالمرأة، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتستهدف المبادرة دعم تمويل الأبحاث واستقطاب الباحثين المتميزين، ضمن إطار محاور الأولويات البحثية للمركز، التي تشمل محور تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومحور الدور الحضاري للمرأة السعودية، ومحور المرأة والتقنية والابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد، ومحور المرأة والبيئة والتنمية المستدامة، ومحور قضايا المرأة الاجتماعية، ومحور التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة، ومحور صحة المرأة.
قضايا المرأةويغطي الدعم مختلف أنواع البحوث، كالبحوث الوطنية، والبحوث الكبيرة، والبحوث الصغيرة، إضافة إلى البحوث المشتركة، وبحوث طلبة الدراسات العُليا.
وتتماشى مبادرة "دعم الأبحاث في قضايا المرأة" مع أهداف مركز سارة السديري لدراسات المرأة الرامية إلى دعم صناعة القرار؛ من خلال إجراء الدراسات ذات الصلة بقضايا المرأة، وإبراز دورها في التنمية الوطنية، كما يعكس سعي المركز لتحقيق التميز والارتقاء بمستوى الدراسات، وصولًا إلى كونه حاضنًا للفكر، ومصدرًا للمعلومات الدقيقة والموثوقة ذات الصلة بالمرأة، على الصعيدين المحلي والعالمي.