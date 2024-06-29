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الرياض.. بدء القبول للعام الجامعي الجديد غدًا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. بدء القبول للعام الجامعي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ غدًا الأحد القبول للعام الجامعي 1446هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلبة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.
وذلك في جامعات الملك سعود، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبدالعزيز، شقراء، المجمعة، والكليات التقنية.
وتستقبل الطلبات للطلاب يوم الأحد 24-12-1445هـ، والطالبات يوم الإثنين 25-12-1445هـ.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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