شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة آفات الصحة العامة واحتواء البؤر الحشريّة في 340 موقعًا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تكثيف أعمال المكافحة عقب الأمطار

أنواع المبيدات المستخدمة

الدمام - شريف احمد - غطت أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة لأمانة الطائف أكثر من 340 موقعًا خلال الشهر الحالي، وذلك ضمن خطتها التشغيلية وجهودها في أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة للأهالي والزوار والمصطافين.وقامت الأمانة بتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة عقب الأمطار التي شهدتها مواقع متفرقة من المدينة والضواحي والمراكز المحيطة، وفق خطة العمل الصيفية التي تنفذها الأمانة متمثلة بالإدارة العامة للصحة العامة، وتم الوقوف من قبل الفرق الميدانية على المناطق التي رصد بها تجمعات مائية ومواقع رطبة ورشها لمنع تحوّلها إلى بؤر للتكاثر الحشري بأنواعه، وقطع اكتمال طور حياة الحشرات الطائرة من خلال مكافحتها، واستمرت جولات المكافحة في أكثر من 100 حي سكني بالمحافظة، وكافة المواقع السياحية التي تشهد كثافة ارتياد عالية هذه الأيام.وتستخدم فرق وآليات ومعدات المكافحة أنواع متعددة من المبيدات، أولها السائلة وتستخدم لمكافحة اليرقات والحشرات الزاحفة والطائرة البالغة، كما تستخدم مبيدات صلبة لمكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض، إضافة إلى استخدام مصائد الحشرات بمختلف أنواعها، وهناك فرق للرش الضبابي والرش اليدوي ورش البودرة، وتراعي الأمانة عدم الإضرار بالأهالي والبيئة والمناحل القائمة، ولديها برنامج متكامل لتنويع المواد المستخدمة في أعمال المكافحة بما يضمن نجاعتها في التخلص من البؤر الحشرية بكفاءة عالية.الجدير بالذكر أن فرق المكافحة الحشرية الميدانية لأمانة الطائف عالجت كافة الشكاوي والبلاغات الواردة للأمانة في حينه، وتتواجد يوميًا في الميدان لتنفيذ خطتها الموسمية والدورية وفق البرنامج المعد للإصحاح البيئي بالمحافظة.