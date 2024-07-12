شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات قطاع الطيران.. ارتفاع المسافرين جواً في المملكة إلى 62 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الشحن الجوي

جودة الخدمات للمسافرين

اعتماد مجلس المطارات الدولي

جوائز المطارات السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائيات الحركة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، عن نمو أعداد المسافرين والرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام 2024 م مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 م.وأظهرت الإحصائيات ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 17% خلال الأشهر الستة الماضية ليسجل نحو 62 مليون مسافر، مقارنة بـ 53 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.فيما بلغ عدد الرحلات حوالي 446 ألف رحلة تقريباً بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 399 ألف رحلة، إضافةً إلى ذلك، شهد حجم الشحن الجوي في الأشهر الستة الأولى لعام 2024 م ارتفاعاً بنسبة 41% ؛ ليصل إلى 606 آلاف طن مقارنة بـ430 ألف طن بنفس الفترة لعام 2023 م.وفي السياق ذاته، دشنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال النصف الأول من العام الحالي عدة مشروعات تطويرية منها، مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وافتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي، وتدشين صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي، وتدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج، ومنح أول تصريح تشغيلي لتنظيف المباني باستخدام الطائرات بدون طيار، ما يجسد التزام الهيئة بتمكين حلول التنقل الجوي المتقدم الآمنة والمبتكرة.كما دشنت مركز اختبارات المعرفة لمنسوبي الطيران، والمرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وجائزة جمعية حماية المستهلك لتميزها في حماية حقوق المسافرين، وشهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة بمراقبة سلامة الطيران والاستدامة البيئية.في حين شهد قطاع الطيران خلال الأشهر الستة الماضية عدة إنجازات منها، حصول 16 مطاراً سعوديّاً على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل لعام 2024، علاوة على مواصلة مطارات المملكة تقدمها ضمن تصنيف أفضل 50 مطاراً في العالم، الذي جاء في إعلان نتائج تقييم منظمة "سكاي تراكس" العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات الذي أقيم في فرانكفورت بألمانيا، وتحقيق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أعلى التصنيفات على قائمة مجلس المطارات الدولي لعام 2023 م.وحصد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثلاثاً من جوائز المطارات السعودية لعام 2023 م شملت؛ جائزة المطارات السعودية لأفضل مطار من فئة (5 - 15) مليون مسافر، وجائزة المطارات السعودية لأفضل منطقة تفتيش جمركي، وجائزة المطارات السعودية لأفضل خدمات لذوي الإعاقة.كما حصلت مجموعة الخطوط السعودية على جائزتي شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم، وأفضل تموين على الدرجة السياحية لعام 2024 م في تصنيف سكاي تراكس العالمية، وتتويج طيران ناس رابع أفضل طيران اقتصادي في العالم للمرة الثانية على التوالي والأول في الشرق الأوسط للمرة السابعة على التوالي؛ بحسب منظمة سكاي تراكس، التي تعد أهم معيار عالمي لقياس أداء شركات الطيران.وتأتي هذه الإنجازات في إطار المبادرات والبرامج التي أطلقتها الهيئة للإسهام في تطوير صناعة النقل الجوي محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، في عدة مجالات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مرتكزة ومستمدة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030 م.