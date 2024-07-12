شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2912 دولار أمريكي، بزيادة 0.46 %.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1881 يورو بزيادة 0.16 %.